Sağlık Bakanlığı 18 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 406 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 241. Bugünkü hasta sayısı 640 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 217.

Son 24 saatte 83 hasta vefat etti, 7 bin 217 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492, toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, toplam vefat sayısı 27 bin 821, toplam ağır hasta sayısı bin 187, hastalarda zatüre oranı %3.6, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 504 bin 050 oldu.