Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 241 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 18 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 18 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 406 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 241. Bugünkü hasta sayısı 640 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 217.
Son 24 saatte 83 hasta vefat etti, 7 bin 217 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492, toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, toplam vefat sayısı 27 bin 821, toplam ağır hasta sayısı bin 187, hastalarda zatüre oranı %3.6, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 504 bin 050 oldu.
Sıradaki Haber
Koronavirüste toplam aşılama 6 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz