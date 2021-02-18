Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı. Ölüm oranlarında yüzde 10, yeni vaka sayısında ise yüzde 16 düşüş yaşandı.

- Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı?

- Aşı uygulamasından sonra vaka sayılarında düşüş oldu mu?

- Kronik hastalığı olanlar aşı yaptırabilir mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke koronavirüs aşısı hakkında merak edilenleri @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/fwq8lMi0VL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2021

Vakaların düşüşünde aşılamanın önemli bir etkisi var. Aşılar sayesinde küresel olarak vakalarda düşüş olacağı belirtiliyor. Aşılar etkisini göstermeye başladı. Ancak aşıların yan etkisinin olup olmadığı tartışılıyor. İnaktif aşıların şu ana kadar bildirilen yan etkisi olmadı.

“Tüm dünya ve ülkemizde alınan önlemler sonuç veriyor”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, rakamlardaki düşüşü değerlendirdi:

"Bir buçuk ay önce dünyada günde yaklaşık 850 bin kişi hastalığa yakalanırken şu anda 300- 350 bin kişi hastalığa yakalanıyor. Rakamlarda ciddi bir düşüş var.

Türkiye’de de rakamların düştüğünü görüyoruz. Hem yeni hastalığa yakalanan açısından hem de oranları açısından. Tüm dünya ve ülkemizde alınan önlemler önemli sonuçlar veriyor."

"2. dozdan sonra aşıların etkinliği ve koruyuculuğu ön plana çıkmakta"

Prof. Dr. Çağrı Büke aşılamanın önemine de değindi:

"2. doz aşılarda yapılmaya başlandı. Genellikle 2. dozdan sonra aşıların etkinliği ve koruyuculuğu ön plana çıkmakta. Dolayısıyla dünya nüfusunun yüzde 50 ile 70’ini aşılayabilirsek ya da hastalığı geçirerek antikor oluşumunda başarılı olabilirsek pandeminin belini çok güçlü bir şekilde kırmış olabiliriz."

Kronik hastalığı olan yaşlılar, aşı yaptırmakta çekinceli davranabiliyor. Uzmanlar ise özellikle bu gruptaki kişilerin randevu alarak aşı yaptırmalarını istiyor.

"En güçlü ve en önemli silahlardan biri aşı"

Kronik hastalığı olan yaşlılar, aşı yaptırmakta çekinceli davranabiliyor. Dr. Büke ise özellikle bu gruptaki kişilerin randevu alarak aşı yaptırmaları öneriyor:

"Enfeksiyon hastalıkları son derece ölümcül hastalıklar. Covid-19’da öyle… Dolayısıyla enfeksiyon hastalıklarından korunmada en güçlü ve en önemli silahlardan bir tanesi aşı.

Aşıyla hastalığı kontrol altına alabiliriz. Ülkemizde şuan da mevcut olan aşıyı bir grip aşısı gibi düşünmek lazım. Koronavirüs ileri yaşlarda olanlara ve kronik hastalığı olanlarda çok daha büyük çok daha ağır seyredebilmekte."

"Milyonda bir yan etkiye yol açıyor"

Aşı olanların sayısı nerdeyse 6 milyona yaklaştı. Türkiye’de bildirilmiş bir yan etki de olmadı. Büke aşılardaki yan etkilerinn aşı yaptırmaya engel oluşturmadığını vurguladı:

"Biz bu aşıyı grip aşılarından biliyoruz. Milyonda bir yan etkiye yol açıyor. Onun haricinde daha nadir olarak kolda kızarıklık, ağrı kas ağrısı, baş ağrısı eklem ağrısı görülüyor. Bunların hiç biri aşı yaptırmaya engel değil.

Bir tek Anafilaksi (hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon) engel oluşturabilir. Bu konuda da şunu öneriyoruz mutlaka hastanede ya da sağlık kurumunda aşınızı yaptırın ve 30 dakika boyunca orada takibinizi yaptırın. Bu koşullarda aşı yaptırıldığında herhangi bir sakınca olmayacaktır."