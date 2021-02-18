Kış aylarının vazgeçilmez baharatı "tarçın", aromasıyla, kokusuyla tatlıların, içeceklerin tadına tat katıyor.

Kilo vermeye de yardımcı olan tarçın, kan şekerini düşürüyor, kilo vermeye yardımcı oluyor. Yüksek antioksidan özelliğiyle de enfeksiyonlara karşı koruyor.

Ancak piyasada satılan ucuz ve sahte tarçınlar sağlığı tehdit ediyor.

Kanama riskini artırıyor

Sahte tarçının içinde kumarin maddesi bulunuyor. Bu madde de kanama riskini artırıyor.

Fizyoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, "Çok ciddi bir kan sulanma meydana geliyor, çarptığımız yer kanamaya başlıyor. Daha kötüsü kafaya ufak darbe aldığımızda beyin kanamasına neden olabiliyor" dedi.

Gerçek tarçın nasıl anlaşılır?

Rengi ve kokusu tarçının iyisini ayırt etmeye yetmiyor.

Toz tarçının içine batikon koyup karıştırıldığında mavi renge dönüşürse bunun zehirli tarçın olduğu söyleniyor.

Uzmanlar, kapalı ambalajda satılan ince kabuklu tarçınlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ruhsatlı firmaları tarafından üretilen tarçınların tercih edilmesini öneriyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mert Karacan