Sağlık Bakanlığının Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz'de virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığı belirlendi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz’de artan vaka sayılarının nedenlerinin insan hareketliliğinden kaynaklandığını söyledi.

Virüsün bulaşmasının daha çok aile içi ziyaret ve cenazelerde olduğunu belirten Özlü, “Bence daha çok aile içi akrabalar arası bulaş şeklinde oluyor. Asıl artışın sebebi o. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla burada özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasakları olduğu için, insanlar cuma günü kısıtlama saatinden önce köylerine gidiyor. Köyde herkesin bir evi var. Baba ocağında toplanıyorlar. Bakıyorsunuz 3-4 aile, hafta sonu cumartesi, pazar hep birlikte oturup kalkıyor, birlikte yiyip içiyorlar. içi bulaşların çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Virüsü en çok birlikte vakit geçirdiklerimiz bulaştırıyor”

İnsanların dışarıda dikkat ettiğini, maske taktığını ve mesafesini koruduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Ama, eş, dost, tanıdık, akraba olunca ondan zarar gelmeyecek gibi düşünüyorlar. Öyle değil. Aslında bu virüsü bize bulaştıracak olan kişiler daha çok bizim tanıdığımız, bildiğimiz, birlikte oturup kalktığımız, birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar. Birlikte oturup kalkmak, yemek, içmek, uzun süre vakit geçirmek sakıncalı, dikkat etmek gerekiyor. Tanıdığımızda olsa, yakınımızda olsa hem zarar görmemek için hem onlara zarar vermemek için dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

“Cenaze namazları virüsün yayılmasında büyük faktör”

Cenazelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Özellikle cenaze namazlarında yoğunluk oluyor. Bir de cenaze evi ziyaretleri var. Yani birkaç gün devam ediyor bu. Kapalı bir evde onlarca insan bir arada oturuyor, kalkıyor, temas ediyorlar. Buralar da virüsün yayılmasında önemli nedenlerinden bir tanesi. Karadeniz’de vakaların bu kadar çok olması bunlardan kaynaklanıyor diye düşünüyor" ifadelerini kullandı.

