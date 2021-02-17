Koronavirüs aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu yaptırılabilecek
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan aşı randevusu ve aşılama süreciyle ilgili bilgi paylaştı.
Bakanlık, açıklamasında "COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
Bakanlık, aşı sırasını kontrol etmek ve randevu almak için e-Nabız üzerinden vatandaşların faydalanabileceğini hatırlattı.
COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://t.co/M6xdoGcNJm, https://t.co/1CkNJ4afIr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz. pic.twitter.com/Xi1xLi8Isb— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 17, 2021
Aşılamada 6 milyona yaklaşıldı
covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak Türkiye'deki aşılananların sayısı görüntülenebiliyor. 5 milyon 600 bini aşın kişinin aşılaması yapıldı. 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyona yaklaştı.
- 17:15
- 17:20
- 17:06
- 17:15
- 17:02