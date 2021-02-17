Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan aşı randevusu ve aşılama süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Bakanlık, açıklamasında "COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, aşı sırasını kontrol etmek ve randevu almak için e-Nabız üzerinden vatandaşların faydalanabileceğini hatırlattı.

COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için https://t.co/M6xdoGcNJm, https://t.co/1CkNJ4afIr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz. pic.twitter.com/Xi1xLi8Isb — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 17, 2021

Aşılamada 6 milyona yaklaşıldı

covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak Türkiye'deki aşılananların sayısı görüntülenebiliyor. 5 milyon 600 bini aşın kişinin aşılaması yapıldı. 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyona yaklaştı.