Kalbi besleyen damarları daraltıyor, tansiyonu yükseltip, kalbin iş yükünü artırıyor.

Soğuk hava, özellikle risk altındakiler için kalp hastalıklarını tetikliyor.

Soğuk hava kalp krizini artırıyor

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sadece üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olmuyor. Kalp krizi riskinin bu dönemde arttığına dikkat çeken uzmanlar ani ısı değişimlerine karşı uyarıyor.

Gazi Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Topal, "Yürürken, merdiven çıkarken, yokuşta elimizde bir ağırlık olduğunda göğsün ortasında baskı tarzında yanma tarzında bir ağrı olursa ve 5-10 dakika dinlenmekle geçerse bu durumda kalp damar hastalığından çok ciddi şüphelenmek gerekiyor" dedi.

Peki kimler risk altında?

Topal, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, yüksek kolestrolü olanlar, sigara kullananlar ve ailesinde özellikle birinci derece kalp krizi geçiren hastaların soğuk havalarla birlikte kalp krizinde bir miktar artış yaşandığını söyledi.

Risk grubundakiler için soğuk havada yorucu aktivitelerden kaçınmak önemli. Dışarıda da özellikle yüz ve göğüs bölgesini iyi korumak gerekiyor.

"Kan sulandırıcı" uyarısı

Önemli bir uyarı da kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili. Doktor kontrolünde alınan ilaçların bu dönemde aksatılmaması hayati önem taşıyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Oğuz Karatoprak