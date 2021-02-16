Sağlık Bakanlığı 16 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 794 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 906. Bugünkü hasta sayısı 658 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 189.

Son 24 saatte 90 hasta vefat etti, 7 bin 189 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965, toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, toplam vefat sayısı 27 bin 652, toplam ağır hasta sayısı bin 201, hastalarda zatüre oranı %3.6, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 489 bin 624 oldu.