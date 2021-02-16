Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 906 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 16 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 16 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 794 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 906. Bugünkü hasta sayısı 658 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 189.
Son 24 saatte 90 hasta vefat etti, 7 bin 189 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965, toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, toplam vefat sayısı 27 bin 652, toplam ağır hasta sayısı bin 201, hastalarda zatüre oranı %3.6, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 489 bin 624 oldu.
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