Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sigaraya başlayanların yüzde 90'ı 18 yaşın altında.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çocuk yaşta sigara kullanımının ortadan kaldırılması için poliklinik açıldı. Bu poliklinik Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Poliklinik ile ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, çocukların ikna edilmesinin ve gelecek hayatlarına yansıyacak kanserden başlayıp kalp hastalıklarını önlemenin yolunun lise döneminde bu çocukları yakalayarak sigarayı bıraktırmak olduğunu söyledi.

Poliklinikte uzmanlar çocuklarla özel görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler sırasında hasta mahremiyeti sağlanıyor.

Öncelikle sosyo ekonomik düzeyi ve yaşına uygun bir görüşme yaptıklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alkım Öden Akman, "Önce ilk konumuz hemen sigara olmuyor çünkü onların gizli bir gündemi oluyor. Belli bir iletişim kurarak görüşmeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki polikliniğe başvurular Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden yapılıyor.