Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Sektöründe İş Yeri Şiddetinin Araştırılması ve Önlenmesi Projesi” kapsamında Türkiye genelinde sağlıkta şiddet araştırması yapıldı.

Ağustos-Ekim 2020 döneminde yapılan araştırmaya ülke genelinde 8 binden fazla sağlık çalışanı katıldı.

Yüzde 67’si en az bir kez şiddete uğradı

Araştırmaya katılanların yüzde 67’si görev esnasında en az bir kez şiddetin bir türüne uğradığını açıkladı.

Sağlık çalışanlarına en fazla yöneltilen şiddet sözel şiddet olurken bunu psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet takip etti.

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, fiziksel şiddetin yüzde 76,6’sının hasta yakınlarından geldiğini söyledi.

Şiddete uğrayanların yüzde 84’ü korku yaşıyor

Şiddete en fazla uğrayan sağlık çalışanları acil tıp teknisyenleri, tıbbi sekreterler, hasta bakım elemanları, tıbbi dokümantasyon görevlileri, güvenlik görevlileri, hemşireler ve ambulans şoförleri olarak sıralandı.

Şiddet gören sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü sürekli endişe, korku ve tetikte olma durumu yaşadıklarını vurguladı.

Sağlık çalışanlarına şiddet engellenebilir

Araştırmaya katılanların yüzde 69,7’si sağlıkçılara şiddeti artık olağan karşıladığını, yüzde 30,3’ü ise şiddeti hiçbir koşulda olağan bulmadıklarını söyledi.

Katılımcıların yüzde 87,5’i bu şiddetin engellenebileceğini düşünüyor.

Gece saatlerinde şiddet artıyor

Araştırma ile sağlık çalışanlarının büyük bölümünün pazartesi günü şiddete uğradığı ve gece saatlerinde şiddetin arttığı bilgilerine de ulaşıldı.

Yapılan araştırmanın yetkililer tarafından dikkate alınması ve çalışanların can güvenliğine uygun çalışma koşullarının sağlanması talep ediliyor.