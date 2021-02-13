Sağlık Bakanlığı 13 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 123 bin 305 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 706. Bugünkü hasta sayısı 671 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 215.

Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 7 bin 215 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 412 bin 611, toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, toplam vefat sayısı 27 bin 377, toplam ağır hasta sayısı bin 235, hastalarda zatüre oranı %3.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 468 bin 419 oldu.