Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 706 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 13 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 13 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 123 bin 305 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 706. Bugünkü hasta sayısı 671 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 215.
Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 7 bin 215 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 412 bin 611, toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, toplam vefat sayısı 27 bin 377, toplam ağır hasta sayısı bin 235, hastalarda zatüre oranı %3.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 468 bin 419 oldu.
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