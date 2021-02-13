Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu salgın yönetiminde 'Yerinde Karar' dönemini anlattı.

'Yerinde Karar' uygulaması nedir?

Prof. Dr. İlhan 'Yerinde Karar' uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Koronavirüsün ülkelerimizin farklı illerinde hatta bazı illerde, ilçeler düzeyinde farklı yoğunlukta olması nedeniyle kısıtlamaların okullar dahil toplumsal hayatı koronavirüsün ildeki sayısına göre değerlendirmesi üzerine kurulu bir yaklaşım. Hız ya da bir orana göre yapılacaktır. İl başına yüz binde ya da milyonda vaka üzerinden bir hesaplama yapılacak. Her il kendi özelliğiyle değerlendirilecek. İllerdeki hastalık yüküne göre önlemler değişebilecek. Yerinde Karar uygulaması ile önlemler farklılık gösterecek. Bir haftalık hesaplamalar dahilinde bu yaklaşımlar yapılacak."

-"Yerinde Karar" uygulaması nedir?

-"Yerinde Karar" ile ne amaçlanıyor?

-Pandemi önlemlerinde yeni dönem nasıl olacak?

-İşletmeler açılacak mı?



"Yerinde Karar" uygulamasını Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/4tgEm4n1m3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2021

Yerinde karar uygulaması ile ne amaçlanıyor?

"Yerinde Karar"da esas olarak vakaların az olduğu yerlerde "normal bir hayata dönüşün adımları" olarak düşünülmesi gerektiğini belirten İlhan, "Sadece iller düzeyinde vatandaşın biraz daha rahatlaması ve esnafı desteklemek amacıyla yapılan bir yaklaşım" dedi.

İşletmeler açılacak mı?

Daha risksiz yerlerin açılmasının söz konusu olacağını aktaran İlhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullar ve işletmelerde kısıtlamalar azaltılabilir. AVM giriş çıkış saatleri de belki buna göre düzenlenebilir. Riskin az olduğu yerlerden başlayarak kısıtlamaların giderek azaltılması yaklaşımı olarak düşünülebilir."

"Rakamlar yukarı giderse, çok toplu bir kapatma gelebilir"

İlhan ayrıca, koronavirüs aşısı olanlara da "rehavete kapılmayın uyarısında bulundu.

"Sosyal mesafeye ve maske kurallarına uyulmaya devam edilmeli. Hep söylüyoruz ülkemizde vaka sayısı 0 olmadan, hastanelerdeki hastaların tamamı taburcu olmadan önlemler gevşetilmemeli. Kurallara uymadığımız takdirde rakamlar yukarı giderse, çok toplu bir kapatma yine gelebilir."