Koronavirüs ile mücadelenin merkezlerinden olan Ankara Şehir Hastanesi’nde, mutasyonlu koronavirüs hastalarının tedavileri tek kişilik odalarda ve daha izole şartlarda yapılıyor.

İzolasyona önem veriliyor

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının alınan tedbirlerle birlikte azaldığını vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Görevlisi Doç. Dr. Dilek Kazancı, 3’üncü dalga ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Dünya üzerinde koronavirüsün mutasyonlu çeşitlerinin görüldüğünü hatırlatan Kazancı, hastanede yatan hastaların farklı odalarda olduklarını ancak bu durumun mutasyonlu virüsten dolayı yatan hastalarda daha sıkı bir şekilde takip edildiğini açıkladı.

“Hastalık seyrinde şu an için bir fark gözlemlemedik”

Kazancı, mutasyonlu virüsle enfekte olanlar ile normal COVID-19 hastalarının hastalık seyrinin şu an için birbirinden farklı olmadığını söyledi.

Normal COVID-19 hasta sayısının daha fazla olduğunu açıklayan Kazancı, tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.