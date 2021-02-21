Koronavirüs salgınının bağışıklık sistemi düşük olan kişileri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bağışıklığını güçlendirmek isteyenler vitamin kullanımına yöneldi. Ancak son günlerde vitamin kullanımında ölçü kaçtı.

Peki, ölçüsüz vitamin kullanımı hangi sorunlara yol açıyor? Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, TRT Haber’de yanıtladı.

Prof. Akhan, viral enfeksiyonlara karşı vitaminlerin bu dönemde kontrolsüz kullanıldığını belirterek, doktor kontrolünde alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Akhan, “Viral enfeksiyonlara karşı vitaminlerin iyi gelebileceği düşünülüyor. Ama burada daima eksik olanın tamamlanması gerekir. Ve o yüzden de doktor kontrolünde yapılması gerekiyor. Çünkü vitaminler alındıktan sonra karaciğerden ya da böbrekten atılıyorlar. Ve eğer böbrek veya karaciğerinizde bir problem varsa bunlar daha zorlayıcı bir sistem oluyor. Fazlasının hiçbir faydası olmadığı gibi zararı da olabilir. O yüzden hiçbir zaman doktor tarafından karar verilmeden alınmaması gerekiyor” dedi.

Salgın sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler vitaminlere yöneldi. Ölçüsüz vitamin kullanımı hangi sorunlara yol açıyor? Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan @trthaber’de yanıtladı. pic.twitter.com/YBnmTtkbYs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2021

Aşı mutasyondan etkilenmiyor

COVID-19’un büyük bir RNA virüsü olduğu için mutasyonlara açık olduğunu söyleyen Prof. Akhan, COVID-19, influenza gibi büyük değişiklikler yapmıyor. Yaptığı değişiklikler, daha çok nokta mutasyonu dediğimiz bir aminoasitin değişmesi gibi gerçekleşiyor. Koronavirüs en büyük RNA virüslerinden biri. Yaptığı değişiklikler de aşının etkinliğini azaltamaz. Hele inaktif aşıda bunu hiç beklemiyoruz. Sadece biraz azaltabilir” diye konuştu.

Daha iyi önlemlerle aşının uzun süre etkili olabileceğini ifade eden Akhan, grip aşısında olduğu gibi her yıl COVID-19 aşısı olmaya gerek olmayabileceğine vurgu yaptı.

"Aşının mutlaka faydasını göreceğiz"

Akhan, “Şu anda temelde herkes aşılanır ve buna karşı bağışıklık oluşturulursa çok da ağır hastaları görmeyecek hale gelebiliriz. Ve belki de gerçekten aşıyı 2-3 yılda bir yenilemek gerekecek bir duruma gelebiliriz. Aşının olması büyük bir nimet. Onların faydasını mutlaka göreceğiz” dedi.

“Virüsün yayılımını ne kadar engellersek çoğalmasına o kadar engel oluruz”

“Mutasyon nerede kontrol edilemezse orada değişmeye müsait” diyen Prof. Akhan, vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerin üzerine gidilip önlemler alınması gerektiğini söyledi. Akhan, “Yayılımını ne kadar engellersek değişmesine o kadar engellemiş oluruz ve virüsün çoğalmasına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.