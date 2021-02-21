Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak’ta iddiaya göre akraba ziyareti sonrasında 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Akrabalıkları bulunan aynı sokakta yaşayan 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantina altına alındı.

Polis ekipleri karantinaya alınan sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

[Fotoğraf: DHA]

14 kişide pozitif vaka görüldü

Mahalle Muhtarı Erkan Çakmak, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, sokağımızda görülen vaka artışından dolayı böyle bir karar alındı. Sokağımızda gereken tedbirler alındı. 14 vatandaşımızda pozitif vaka görüldü ama genel durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Koronavirüs hastalığının yayılması sokak komşuluğundan kaynaklı olabilir, çalıştıkları yerlerden kaynaklı olabilir. Şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil” dedi.