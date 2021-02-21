Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 2 metrelik buz sarkıtları oluştu
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle kentte dondurucu soğuklar etkili oluyor. Evlerin çatılarında, 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Hakkari'de aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Soğuk hava nedeniyle il genelinde bazı bina ve tek katlı evlerin çatılarında iki metreyi aşan sarkıtlar, ev sahipleri tarafından temizlendi.
[Fotoğraf: AA]
Merzan Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Aydın, evlerinin çatılarında oluşan insan boyunu aşan sarkıtların oluştuğunu söyledi.
Etiketler: Kar Yağışı
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