Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Hafta sonu kamp faciası: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa’da baraj kenarında kamp yapan 3 kişi araçta yaktıkları kömür sobasından zehirlenerek, hayatını kaybetti.
Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğday Höyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bulunan panelvanda biri kadın ve biri çocuk 3 kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtakilerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesetlerin H.İ., M.K. ve 10 yaşındaki K.İ.'ye ait olduğu tespit edildi.
Güvenlik güçlerince çevrede inceleme başlatıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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