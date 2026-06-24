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Türkiye
AA 24.06.2026 08:32

Sahte reçete düzenleyip ilaç stokladılar: 6 ilde 19 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte reçete düzenleyip ilaç stokladılar: 6 ilde 19 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.

Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul İlaç Kanser
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