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Türkiye
AA 24.06.2026 06:39

Rize'de zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Rize'de zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İlçenin Limanköy mevkisinde Selinay S'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, İshak B. idaresindeki otomobile çarptı. Kazaya, aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki kamyonet de karıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Selinay S'nin kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada Selinay S. ve beraberindeki Gamze S. ve Nilay B. yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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