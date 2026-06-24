Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı

AK Parti 20, 21 ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın kullandığı otomobil ile Ramazan Çakan idaresindeki otomobil, Çakırlar Mahallesi Karakavuk mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Uzunkaya, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Çakan ile yanındaki yolcu Salih Aydın ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.