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Türkiye
AA 24.06.2026 06:19

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı

AK Parti 20, 21 ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın kullandığı otomobil ile Ramazan Çakan idaresindeki otomobil, Çakırlar Mahallesi Karakavuk mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Uzunkaya, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Çakan ile yanındaki yolcu Salih Aydın ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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