Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı
Telefon dolandırıcısı sahte polisler, gerçek polislere yakalandı. Uşak'ta yaşlı bir kişiyi telefonla arayarak dolandıran iki şüpheli, polisin başarılı operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan yaşlı adam, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve adının FETÖ'ye karıştığını söyleyen kişilere 21 bin 900 lira ile 2 tam ve 1 yarım altınını verdiğini belirterek, şikayette bulundu.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini tespit ettiği 2 şüphelinin otobüsle Ayfonkarahisar'a gittiğini belirledi.
Otobüste yakalanan şüpheliler tutuklandı
Polis ekiplerince Banaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde bulunan 16 bin 335 lira, 2 tam ve 1 yarım altın polis ekiplerince yaşlı adama teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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