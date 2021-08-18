Kastamonu Abana sahilinden toplanan yardım kolileri, jandarma helikopteri ile ulaşımın karadan sağlanamadığı köylere götürülüyor.

Gıda ve hijyen malzemelerinin içinde olduğu koliler, Jandarma ve Kızılay personeli ile gönüllü vatandaşlar tarafından helikoptere yükleniyor, daha sonra malzemeler ihtiyaç sahiplerine götürülüyor.