Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da afetzedelere yardımlar helikopter ile ulaştırılıyor
Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarma seferberliği sürüyor. Toplanan yardım kolileri, jandarma helikopteri ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Kastamonu Abana sahilinden toplanan yardım kolileri, jandarma helikopteri ile ulaşımın karadan sağlanamadığı köylere götürülüyor.
Gıda ve hijyen malzemelerinin içinde olduğu koliler, Jandarma ve Kızılay personeli ile gönüllü vatandaşlar tarafından helikoptere yükleniyor, daha sonra malzemeler ihtiyaç sahiplerine götürülüyor.
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