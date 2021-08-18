Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş Anneleri'ne Diyarbakır ailelerinden destek
[Fotoğraf: AA]
Muş Anneleri'nin HDP il binasının önündeki evlat nöbeti devam ediyor. 8 ailenin 18 haftadır sürdürdüğü oturma eylemine, Diyarbakır'dan giden aileler de destek verdi.
Muş Anneleri'nin evlat nöbeti 18'inci haftasında da sürüyor.
8 aile, HDP il binasının önünde oturma eylemi yaptı.
Diyarbakır'dan giden 11 aile de Muş Anneleri'ne destek vermek için eyleme katıldı.
Aileler, tepki için HDP il binasına girmek istedi. Polis güvenlik nedeniyle ailelere izin vermedi.
Etiketler: Muş HDP Diyarbakır
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