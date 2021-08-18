Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Firari FETÖ'cü hakim Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.
Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan aranma kaydı bulunan eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y.'nin Etimesgut ilçesinde kayıtsız adreste gizlendiği tespit edildi.
Özel ekibin yaptığı çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda Hasan Hüseyin Y. gizlendiği adreste yakalandı.
Yakalanan FETÖ firarisi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Son Dakika FETÖ Terörle Mücadele Ankara
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