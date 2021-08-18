İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos'ta 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, yakalananların sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti, düzensiz göçmenlere yönelik kontrollerin devam edeceğini ifade etti.

#İstanbul’da 17 Ağustos’ta

18 ilçemizde yapılan

kontroller sonucu,



’si #Afgan

’i diğer uyruklulardan

olmak üzere



toplam düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler,sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/MjgRBx1p7l — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2021



