Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 547 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da dün 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos'ta 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, yakalananların sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti, düzensiz göçmenlere yönelik kontrollerin devam edeceğini ifade etti.
#İstanbul’da 17 Ağustos’ta— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2021
18 ilçemizde yapılan
kontroller sonucu,
’si #Afgan
’i diğer uyruklulardan
olmak üzere
toplam düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler,sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/MjgRBx1p7l
Etiketler: İstanbul Düzensiz Göçmenler İstanbul Valiliği
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