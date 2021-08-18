Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde konvoy oluşturarak trafik akışını engelleyen ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 aracın sürücülerinin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil plakasında değişiklik yapmak", "belirtilen hız limitinin altında sürmek", "makas atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince toplam 4 bin 237'şer lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını, kişilerin sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" maddesi gereğince işlem yapıldı.