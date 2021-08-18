Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu sel bölgesinde aşure dağıttı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.
Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram ederek, onlarla sohbet etti.
Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.
Etiketler: Doğal Afet İçişleri Bakanlığı Kastamonu Sel Süleyman Soylu
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