Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da drift yapan sürücüye 9 bin 480 lira ceza
Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 480 lira para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliğini belirleyen polis ekipleri harekete geçti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği ve aracı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konularak, 9 bin 480 lira para cezası verildi.
Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.
Etiketler: Ankara Drift Sosyal Medya
Son Haberler
- 18:26
- 18:07
- 17:58
- 18:00
- 17:37
Sıradaki Haber
Firari FETÖ'cü hakim Ankara'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz