Bir merkez oluşturup fiyatları birlikte belirlediler. Ortak ekran kullanıp altın alışverişinde pazarlık şansını ortadan kaldırdılar. Ancak kuyumcuların bu hareketi cezasız kalmadı.

Kuyumcuların bu adımı, 2019 yılında Rekabet Kurumu'na yapılan şikayetle ortaya çıktı.

Altın alış-satış fiyatlarını birlikte belirlediler

Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki 17 kuyumcunun, altın alış-satış fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiasıyla başvuru yapıldı.

Ön araştırma sonrası dosya kabul edildi. Soruşturma açılmasına karar verildi. Delil, bilgi, belge, rapor, yazılı ve sözlü savunmalar değerlendirildi.

17 kuyumcuya 263 bin 818 lira ceza

Kurul, 12 Ağustos'ta oy birliğiyle nihai kararını verdi. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kuyumcuya toplam 263 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.

Kuyumcuların kararın iptali için 60 günlük süre zarfında idari yargıya başvurma hakkı bulunuyor.

