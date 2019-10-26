İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Konak'ta bulunan bir büfede sahte içki satışı yapıldığı tespit edildi.

Büfede ve park halinde ticari araçta yapılan aramada, 157 litre sahte rakı ve 191 litre sahte votka ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Şerafttin K, Haydar M. ve Hakan M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet şişelere doldurarak 6'lı ambalajlarla paketleyip satışa sundukları anlaşıldı.

Kaynak: AA