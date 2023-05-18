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Türkiye
AA 18.05.2023 17:40

Sahte araç satış ilanıyla 540 bin lira dolandırdılar

Sahte satış ilanı verdikleri araç için anlaştıkları kişiyi 540 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sahte araç satış ilanıyla 540 bin lira dolandırdılar

İnternet üzerinden sahte ilan veren 3 şüpheli, telefonda anlaştıkları kişiyi, aracı 540 bin liraya alması için Malatya'dan Erzurum'a çağırdı.

Anlaştıkları parayı mobil bankacılık üzerinden şüphelilerin hesabına yollayan vatandaş, Erzurum'a geldiğinde dolandırıldığını anladı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.P, M.G. ve H.B'nin Kayseri'de saklandıklarını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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