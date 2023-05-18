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Türkiye
AA, DHA 18.05.2023 16:09

İzmir'de sağanak etkili oldu: Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerleri su altında

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki handa iş yerlerini su bastı.

İzmir'de sağanak etkili oldu: Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerleri su altında
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Merkez ilçelerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.

İzmir'de sağanak etkili oldu: Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerleri su altında

Vatandaşların aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanırken sürücüler yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç kullanmak zorlandı.

İzmir'de sağanak etkili oldu: Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerleri su altında

Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Kentte kısa aralıklarla dolu yağışı da etkili oluyor. 

İzmir'de sağanak etkili oldu: Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerleri su altında

Sağanak Manisa'yı da vurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Zaman zaman dolunun da yağdığı kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede dün de görülen dolunun tarım arazilerine de hasar verdiği öğrenildi.

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