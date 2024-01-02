"Şahinler" organize suç örgütü çökertildi: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin’in adını kullanan”;"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak “Kafes-27” Operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

15 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin şu bilgilere ulaşıldı:

*Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,

*Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,

*Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu.

Antalya merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗



Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 1️⃣5️⃣ şüpheli gözaltına alındı❗️Operasyon devam ediyor❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/UASZaHJElL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."