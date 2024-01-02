İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 9 yaralı

Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı.
Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonucu otobüs, ağır hasar gördü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı