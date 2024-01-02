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Türkiye
DHA 02.01.2024 07:42

İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 9 yaralı

İstanbul Şişli'de seyir halindeki İETT otobüsü, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 9 yaralı

Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonucu otobüs, ağır hasar gördü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı  

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