Çiftlikköy Belediyesi, ilçenin Marmara Denizi kıyılarında biriken yosunlar ile evsel atıkları iki makine aracılığıyla komposta dönüştürüyor.

Elde edilen kompost, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bitki üretim tesisindeki çalışmalarında kullanılıyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, belediyenin bitki üretim tesislerinde üretilen 300 cennet bambusu, bodur nar, kelebek çalısı, fırça çalısı fidelerinin saksılara aktarılması işleminde ilk dikimi yaptı.

Silpagar, "Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe" projesinin başarılı şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

Proje geçen yıl 500 bin lira hibe desteği aldı

Ankara'da geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni’nde ilk 30 arasına girerek ödül kazandıklarına değinen Silpagar, projenin 500 bin lira hibe desteği aldığını söyledi.

Silpagar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye ettiği, Türkiye'nin sıfır atık hedefi kapsamında geliştirilen projenin ödül töreninde Sıfır Atık Ödülü’nü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldığını ifade etti.

Projenin başlangıç aşamasında ilçe esnafından alınan evsel atıklar ve Çiftlikköy sahilinden toplanan deniz yosunlarının kompost üretim tesisinde gübreye çevrildiğini anlatan Silpagar, "Analiz sonuçlarının uygun çıkması sonrasında elde edilen kompost ürün, belediye bitki üretim tesislerinde üretilen bitkilerde kullanılarak projenin uygulama aşamaları da başarıyla sonuçlandırılmış oldu. Bir sonraki aşama olarak Çiftlikköy halkına 1 ve 5 litrelik paketler halinde ücretsiz olarak kullanılmak üzere kompost ürün temin edilecek" dedi.

Fide dikimlerine, Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Anaçardı, TÜGVA İl Temsilcisi Bilal Naser ve TÜGVA üyesi gençler ile çiftçiler katıldı.