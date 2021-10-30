Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da, jandarma ekipleri, Manavgat ilçesine bağlı Denizkent Mahallesi'nde deniz kıyısındaki sazlıkların arasında saklanan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Suriye uyruklu biri çocuk, ikisi kadın 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.K. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Antalya Düzensiz Göçmenler
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