Kilis'te bir dizi temasta bulunacak olan Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül tarafından karşılandı.

Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden terminal inşaatını gezdi.

Karaismailoğlu, daha sonra Kilis'e hareket etti.