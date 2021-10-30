Adana'nın Feke ilçesi Tapan Paşalı Mahallesi'nde çiftçi Fatih Işık'a ait yaklaşık 7 dekarlık arazide ekimi yapılan "Hüseyinbey" tohumuyla dekar başına verimde yüzde 100'e yakın artış hedefleniyor.

Bölgede dekara 350-400 kilogram verim alabilen üreticinin, bu tohumla verimi 800 kilograma kadar yükseltmesi amaçlanıyor.

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"İlk kez 7 dekar alanda yerli ve milli bir tohumu toprakla buluşturduk"

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, ilk kez 7 dekar alanda yerli ve milli bir tohumu toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bu denemeyle verimde Türkiye rekoru kırmayı hedeflediklerini belirten Sel, "Burası 1000 rakımlı bir yer. Bu bölgemizde milli ürünümüzü deneyeceğiz. Amacımız Türkiye rekorunu kırmak. Devletimiz çiftçimizin yanında biz de burada çiftçilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Çiftçi Işık ise ilk kez denedikleri yerli tohumla güzel sonuçlar almayı hedeflediklerini kaydetti.