Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne istikametinde meydana gelen kazada otobüs köprü ayaklarına çarparak savruldu.

Otobüsteki bazı yolcular dışarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 yolcu yaralandı.

Kazada yaralananlar arasında baba ve kızı da vardı. Kızını kucağına alan kişi olay yerinde yardım bekledi. Otobüs önünde yardım bekleyen kişinin yardımına sağlık ekipleri koştu.

Sarılarak teselli etti

Sağlık çalışanlarından biri kendi ve kızı yaralanan adamı sarılarak teselli etti.

Sağlık çalışanının yaralı adama sarıldığı anlar kameraya yansıdı.