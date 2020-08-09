Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.
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