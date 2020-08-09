Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da piknik alanlarında koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, piknik alanları ve mesire yerlerine yönelik 164 tim, 388 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen konular ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, vatandaşların piknik alanları ve mesire yerlerinde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadığını kontrol etti.
Ayrıca vatandaşlar, hırsızlık olaylarına karşı araçlarında değerli eşya bırakmamaları, araçlarını görebilecekleri yere park etmeleri ile orman yangınlarına karşı piknik ateşini kontrollü yakmaları konularında uyarıldı.
Etiketler: piknik alanları denetlendi koronavirüs önlemleri koronavirüs İstanbul İl Jandarma KomutanlığıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 16:46
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