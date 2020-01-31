Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın bilgilendirmeleri dışında yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Koca, "Şüpheli vakaların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatan rehber hazırladık. Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı" dedi.

Koca, zorunlu olmadıkça enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere gidilmemesi gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Bugüne kadar şüpheli hasta sayısı 70 oldu ama hiçbirinde koronavirüs çıkmadı. Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdi."