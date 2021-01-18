Türkiye'de bulunan kültür varlıklarının önemli bir bölümünü bünyesinde barındıran, tarihi yapıları korumadaki başarısı nedeniyle "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu, COVID-19 salgını sürecinde özellikle normalleşme dönemiyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu ilçe, 2020 yılında nüfusunun 9 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı.

İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, geçen yıl ilçeyi günübirliklerle birlikte 480 bin 112 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İlçeye gelen turistlerden 120 bin 28'i, 18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan geleneksel evlerde konakladı.

En çok yabancı turist Tayvan'dan

Osmanlı sarayı ile yakın ilişkileri bulunan Kazasker Cinci Hoca, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya Salih Paşa, Köprülü Mehmet Paşa gibi isimlerin yaptırdığı eserlerin de içinde olduğu kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken, bölgede yetişen safran çiçeğinden ismini alan ve tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez haline gelen tarihi kent Safranbolu'ya, geçen yıl en çok yabancı turist Tayvan'dan geldi.

Safranbolu'yu 3 bin 900 Tayvanlı, 1500 Çinli turist ziyaret ederken, bu ülkeleri Güney Kore ve Almanya izledi.

5 yılda 5 milyonun üzerinde turisti ağırladı

Tarihi eserlerin 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlamasıyla geleceğe taşınan, bugün "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu, 2019 yılında 1 milyon 200 bin turist ağırlamıştı.

Safranbolu, Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen ve 2004 yılında vefat eden Suha Arın tarafından 1976'da çekilen, 14. Antalya Film Festivali'nde "En İyi Kısa Metrajlı Film" dalında Altın Portakal ödülü alan "Safranbolu'da Zaman" belgeseliyle daha çok gündeme geldi.

Kültürel değerlerini korumadaki başarısıyla 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesiyle turizm hareketliliği yaşayan ilçe, 2015'te ise 976 bin 428, 2016'da 820 bin 576, 2017'de 1 milyon 103 bin 036 ve 2018'de 1 milyon 263 bin 368 kişiyi misafir etmişti.