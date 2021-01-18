Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da kazada kaybolan kuş, ailesine teslim edildi
Elazığ'da meydana gelen trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ailenin muhabbet kuşu, jandarma tarafından olay yerinde yapılan araştırma sonucu bulunarak aileye teslim edildi.
Elazığ’da 2 gün önce Malatya-Elazığ karayolu Sakabaşı Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan Doruk Şahinli ve ailesi hastaneye sevk edildi.
Küçük Doruk, araçta muhabbet kuşunun bulunduğunu söyleyerek Jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı araştırma sonucunda muhabbet kuşu bulunarak Doruk’un babası Atilla Şahinli’ye teslim edildi.
Muhabbet kuşuna kavuşan Doruk, Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Trafik Kazası
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