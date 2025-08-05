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Türkiye
AA 05.08.2025 15:47

Safranbolu'nun coğrafi işaretli maniye domatesinde hasat zamanı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli maniye domatesinde hasada başlandı.​​​​​​​

Safranbolu'nun coğrafi işaretli maniye domatesinde hasat zamanı
[Fotograf: AA]

Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan maniye domatesi, çiftçiler tarafından yaklaşık 1100 dekar alanda yetiştiriliyor.

Kendine has kokusu, dilimli ve belirgin anter özellikleriyle aroması kuvvetli olan maniye domatesi, dekara yaklaşık 2 ton ürün veriyor ve pazarlarda 70 liradan alıcı buluyor.

Konarı köyünde 6 dönüm alanda maniye domatesi yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Saffet Doğruyol, her geçen yıl artan talep nedeniyle alanı artırdıklarını söyledi.

Maniye domatesinin coğrafi işaretli olduğunu hatırlatan Doğruyol, "İnce kabuklu, aroması yoğun, hiçbir kimyasal kullanmadan meyvesi 1,5 kiloya kadar ulaşabilen güzel bir çeşittir. Yeşil toplanırsa birkaç gün bekletebilirsiniz. Anlık yemek için tam kırmızı toplamanız gerekiyor. Doğası gereği kimyasalı kabul etmeyen, serayı kabul etmeyen, tamamen doğal koşullarda yetişen, sizin dışarıdan yapacağınız hiçbir müdahaleyi kesinlikle kabul etmeyen bir domates çeşididir maniye" ifadelerini kullandı.

Safranbolu'nun coğrafi işaretli maniye domatesinde hasat zamanı

Doğruyol, maniye domatesinin veriminin en az hibrit çeşitler kadar olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Sulu bir çeşittir. Yiyen herkesin asla vazgeçemeyeceği bir lezzettir. Aroması çok yüksektir. Maniye domatesinin hasadı fide dikildikten 80 gün sonra yapılır. Dekara yaklaşık 2 ton ürün alınır. Genelde halk pazarlarında satarız. İnternetten satışımız da oluyor. Ortalama kilogramı 70 lira civarında. Güzel bir sezon geçiyor. Havaların biraz serinlemesiyle inşallah daha da iyi olacak."

"Kullandığımız bütün fideler tohumdan ekilip üretilmiştir"

Kuzyakahacılar köyünde maniye domatesi üreticiliği yapan Nihat Gökçe de kimyevi gübre ve ilaç kullanmadan üretim yaptığını ifade etti.

İki dönüm alanda maniye domatesi yetiştirdiğini dile getiren Gökçe, "Maniye domatesi Safranbolu ile özdeşleşmiş bir domatestir. Kullandığımız bütün fideler tohumdan ekilip üretilmiştir. Bizden maniye domatesi alan müşterimiz tohumunu alıp doğal gübrelerle üretim yapabilir" diye konuştu.

Gökçe, maniye domatesinin kesinlikle kimyevi madde kabul etmediğini vurgulayarak, "Hayvan gübresiyle üretilmeli. Pestisit kalıntısı olan ilaçlar kullanıldığında ve seralarda üretildiğinde verim alınmayan bir üründür. Doğallığı sever, kendi de doğaldır. Üretkendir. Bir domatesi aldığınızda size bir bahçe kurabilecek tohum sunar. Gayet verimli bir sezon geçiriyoruz. Çok memnunuz. Allah bereket versin. Yiyenlere şifa olsun" şeklinde konuştu.

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