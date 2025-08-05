Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçilere "bozayılara yaklaşmayın" uyarısı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları ve bitki örtüsünün yanı sıra biyoçeşitliliğiyle de dikkati çekiyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol üzerinde bölgede yaşayan bozayılarla karşılaşıyor.

Elleriyle besleyip görüntülerini çekmeye çalıştıkları ayıların zaman zaman saldırısına uğrayan ziyaretçiler, aç kaldıklarında saldırganlaşan ayılar nedeniyle tehlike atlatıyor.

Bölgede yıllardır doğa gözlemi yapan ve çektiği fotoğraflarla bozayıların doğal yaşamını kayıt altına alan Önen, gazetecilere, bölgede jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince alınan önlemlerin etkili olduğunu söyledi.

Son zamanlarda ayıların yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Önen, şunları kaydetti:

"Bozayılar, daha önce hazır yiyeceklere alışmışlardı. Alınan tedbirlerle bölgede çöplerin azaldığını görüyoruz, bu olumlu bir gelişme ancak bazı vatandaşlar hala bölgede piknik yapıyor. Yavrularıyla gezen ayılar tehlikeli olabilir. Aç oldukları için savunmacı davranabilirler. Vatandaşların bölgeye fazla yaklaşmaması gerekiyor."