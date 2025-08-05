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Türkiye
AA 05.08.2025 13:53

Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada

Ayasofya Camii içinde kitabı tutuşturup, halının yanmasına neden olan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu adresinde kıskıvrak yakalandı. Kundakçı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kundaklama girişiminin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G'nin tespit edilip gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şüphelinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 13 Temmuz'da tutuklandığı kaydedildi.

Şüphelinin daha önce 5 kez Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine girişi olduğu tespit edildi.

Kundaklama girişimi kamerada

Öte yandan, şüphelinin caminin içinde kitabı yakması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tutuşturduğu kitabı bıraktığı duvarın dibinde halının alev alması ve zanlının buradan ayrılması yer alıyor.

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Ayasofya Camii İstanbul
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Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
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