Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen uçuşlarında yarın azaltma yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşuları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacak.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'tan (HEAŞ) yapılan açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Yolu Meteoroloji Kar Yağışı Yağış
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