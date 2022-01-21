Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'tan (HEAŞ) yapılan açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.