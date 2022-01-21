Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, kentte sahte içki ve alkol imal ederek piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde belirlenen 3 adres ve 2 araçta yapılan aramada 635 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 127 aroma kiti, sahte etiketler, 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.