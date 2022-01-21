Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, kentte sahte içki ve alkol imal ederek piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kepez ilçesinde belirlenen 3 adres ve 2 araçta yapılan aramada 635 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 127 aroma kiti, sahte etiketler, 2 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Sahte İçki
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