Saldırı, dün sabah saat 7 buçuk sıralarında Eyüpsultan İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı.

Üniversite öğrencisi genç bir kız, kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişinin taşlı saldırısına uğradı ve kafasından yaralandı.

Polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 12 saatlik görüntülerin izlenmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kasten yaralama suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.