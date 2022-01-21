Meteorolojinin, Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılarının ardından kentte soğuk ve yağışlı hava etkini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu, Esenyurt, Avcılar, Zeytinburnu'nda, Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Pendik ve Kartal'da aralıklarla yağış devam ediyor.

Kentte, Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Beylikdüzü ile Silivri'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.

Çatalca'da sürücüler yolda kaldı

Etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Çatalca'da köy yolları kapandı. Kar yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarının kontrolünü kaybedince yoldan çıktı.

Trafikte yoğunluk yüzde 90'ı geçti

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu yakasında D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükyalı'ya kadar devam ediyor. Kara yolunun Edirne istikametinde Bostancı-Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ünalan'dan başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçiş yönünde yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk Zincirlikuyu'ya kadar uzanıyor. Yolun diğer yönünde Mecidiyeköy'den itibaren Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ve bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesini geçti.

Kar yağışı şiddetini artıracak

İstanbul'un akşam saatlerinden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.

Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

Kar kalınlığı artacak

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

Ekipler önlemlerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak.

Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 karla mücadele aracı ve iş makinası da hazır bulunacak. Ayrıca İstanbul'un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor. Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.